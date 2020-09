PRTB terá chapa pura com Luiz Henrique de Oliveira e Adilson Pinheiro

O Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) de Mogi Mirim confirmou Luiz Henrique de Oliveira como candidato a prefeito, após convenção realizada na semana anterior. Ele é presidente da sigla a nível local e acumula também o cargo de Coordenador Regional da Baixa Mogiana.

Para completar a chapa, como vice-prefeito, o nome escolhido foi o de Adilson Pinheiro, presidente do PRTB Jovem de Mogi Mirim, formando mais uma “chapa pura” nas eleições de 2020.

"Estamos muito felizes com a escolha do Adilson. Além de ter a ficha limpa, ele se conecta muito bem com os jovens, trará disposição e jovialidade para renovarmos nossa cidade. Quando falo em renovação, falo em todos os sentidos", declarou Luiz Henrique, em nota enviada à imprensa.

Sobre o fato de o partido não ter feito nenhuma coligação, Luiz Henrique afirmou que "não encontrou nenhum partido ficha limpa”. “Procuramos um partido sem envolvimento com corrupção e não achamos. Por isso, não fizemos nenhuma aliança. Antes só que mal acompanhado”, disparou.

O pré-candidato do PRTB, vale lembrar, assumiu a presidência do Mogi Mirim Esporte Clube em julho de 2015, depois da saída de Rivaldo. Desde janeiro, o clube está sem presidente registrado em cartório e Luiz vive a expectativa de registrar a ata de assembleia de sua reeleição para o biênio de 2020/2021.

Sem coligação, Oliveira diz que não encontrou partido 'ficha limpa' em Mogi Mirim (Foto: Divulgação)