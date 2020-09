Ricardo Brandão anuncia Geraldo Leite como vice

Flávio Magalhães



Nas convenções realizadas na noite de sexta, 11, pelos partidos Podemos, Avante, Pros e Rede, o ex-prefeito Ricardo Brandão anunciou o advogado Geraldo Leite como pré-candidato a vice. Também foi escolhido o nome da coligação que reúne as quatro legendas: Coragem para Avançar.



Em conversa com a reportagem de A COMARCA, Brandão explicou que outros nomes também despontaram como possíveis pré-candidatos a vice-prefeito, mas que a escolha por Geraldo Leite foi unânime. “É um homem de grande capacidade, de um caráter inabalável e com um currículo extenso”, enalteceu.



Geraldo Leite já foi vice-presidente da subseção de Mogi Mirim da Ordem dos Advogados (OAB), e presidente do Clube Mogiano. Além de advogado, também é empresário. “Ele tem uma grande capacidade de se relacionar com os mais diversos profissionais da cidade”, enfatizou Ricardo Brandão.



O pré-candidato a prefeito destacou ainda que a tônica de sua campanha, que se iniciará em 27 de setembro, será o planejamento da cidade. “Vamos percorrer os quatro cantos de Mogi Mirim e o distrito de Martim Francisco para levar nossas propostas. E o povo é competente para saber o que quer”, disse.



CRÍTICAS

Questionado sobre as principais falhas da atual Administração Municipal de Carlos Nelson Bueno (PSDB), Ricardo Brandão frisou que não é de fazer críticas. “Apenas aponto o clamor da população”, explicou. Nesse sentido, apontou Saúde e Emprego como principais pontos.



“Precisamos escancarar as portas de Mogi Mirim para o desenvolvimento”, definiu. Na Segurança Pública, reconheceu avanços do atual governo na Guarda Civil Municipal (GCM) e fez elogios à corporação, que foi criada durante o seu governo. “Mas ainda há muito o que melhorar, porque falta investimento”, salientou.



ALIANÇAS

Ricardo Brandão afirmou ainda que conversou com todos os demais pré-candidatos a prefeito, principalmente o vereador André Mazon (PTB). “Isso faz parte do jogo da política. Mas foram conversas sempre no sentido de construir coligações, nunca de desistência da candidatura”, reforçou, negando os rumores de que abdicaria da disputa para prefeito. “Esses boatos só me deram mais força”, destacou.





Ricardo Brandão explicou que a escolha por Geraldo Leite foi unânime (Foto: Divulgação)