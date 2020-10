Acimm terá eleições no próximo dia 20

A Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim (Acimm) realiza no próximo dia 20, uma terça-feira, as eleições que definirão a diretoria para o próximo biênio. Até o momento, apenas uma chapa, de situação, se inscreveu para o certame.

A chapa “Renovação 2020: O associado em primeiro Lugar” é encabeçada por José Luiz Ferreira, o Zé da Pentagon, atual presidente da entidade. Ele disputará a eleição tendo como vice Alexsander Sartori Basílio, hoje tesoureiro da associação.

Ferreira assumiu a Acimm em substituição a Luiz Antonio Guarnieri, no mês de abril deste ano. A chapa da situação, porém, ganhou novos nomes e sofreu uma oxigenação, oferecendo oportunidade a profissionais que não haviam participado anteriormente da administração da entidade. “Nossa meta é dinamizar o trabalho da associação ainda mais, e oferecer ao associado um salto qualitativo na comunicação de tudo aquilo que acontece e ele não sabe”, disse.

O presidente e candidato comentou, na terça-feira, durante uma coletiva de imprensa, que até as 18h da próxima terça, dia 13, é possível que haja o registro de uma chapa concorrente, mas que não havia informação neste sentido. Pelo Artigo 47 do Estatuto da entidade, a reeleição do presidente poderá ocorrer apenas uma vez.

NOVIDADE

Esta será a primeira eleição após modificação no estatuto da Acimm, promovida pela atual administração. Os estudos para a alteração estatutária tiveram início em 2019. As mudanças possibilitaram a modernização e a eliminação de omissões, principalmente quanto às regras eleitorais, o que vinha causando desnecessário desconforto a cada eleição.

Entre as principais mudanças promovidas estão: a criação do Conselho Fiscal; a adequação e a redução das exigências para que o associado possa participar de uma chapa eleitoral; o regramento das eleições, com prazos para eventuais substituições de candidatos, defesas e decisões, desde a publicação do respectivo edital até a eleição da diretoria. Também houve alteração do início e final do mandato da diretoria, com ciclo de acordo com o ano civil, possibilitando, desta forma, um planejamento anual da administração, dentre outras adequações que se faziam necessárias.

“O maior objetivo das alterações promovidas foi abrir as portas da Acimm a todos os seus associados que, com ela, queiram colaborar verdadeiramente, ou seja, a intenção é o engrandecimento da entidade”, destacou Ferreira.

Para compor uma chapa eleitoral, o associado tinha que contar com cinco anos como empresário e a empresa, da qual fosse sócio ou titular, deveria ser filiada há três anos na Acimm. Agora, deve ser filiado há dois anos na Acimm, estar em dia com os cofres sociais, além de ser civilmente capaz e não estar incurso em órgãos de proteção ao crédito.

Zé da Pentagon, foi eleito vice-presidente nas últimas eleições e assumiu a Acimm em substituição a Luiz Guarnieri (Foto: Nelson Victal do Prado Júnior)



Chapa “Renovação 2020”