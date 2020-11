Cinemark reabre salas de cinema em Mogi Guaçu

A rede Cinemark anunciou a reabertura de 11 complexos em 10 cidades ao longo desta semana. Em Mogi Guaçu, no Boulevard Shopping, o retorno às atividades ocorreu na última quinta-feira, 29, assim como nas cidades de São Paulo, Brasília, Taguatinga (DF), Itabuna (BA) e Santo André. Ontem, 30, foi a vez de Manaus (AM) e Porto Alegre (RS). No domingo, reabrem os complexos de Natal (RN) e São Bernardo do Campo. Além disso, mais de 40 salas já haviam sido reabertas na semana passada.

Para o retorno, a rede Cinemark fechou parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Um grupo de infectologistas visitou salas da rede para acompanhar todo o percurso que será feito por clientes e funcionários, orientando e desenhando em conjunto os protocolos. Outros detalhes, os materiais informativos e as salas em operação estão disponíveis no site http://www.cinemark.com.br/protocolo.

“Nós nos preparamos, durante todo esse tempo, para reencontrar o nosso público com toda a segurança necessária. Nossos protocolos foram pensados e desenhados em detalhes, buscando a segurança e o bem-estar dos nossos clientes e colaboradores. Estamos satisfeitos em poder receber todos com o nível de qualidade da Cinemark”, afirma Marcelo Bertini, presidente da Cinemark Brasil.

Acompanhando o movimento #JuntosPeloCinema e as determinações das prefeituras locais das cidades em que opera, a Cinemark está reabrindo seus complexos paulatinamente. Na programação, além das estreias, o público poderá assistir ao Festival de Volta Para o Cinema.

Entre os procedimentos adotados pela Cinemark estão a medição de temperatura de todos os clientes antes da entrada para as salas quando não houver checagem prévia na entrada do shopping, a vedação física das poltronas interditadas (garantindo a ocupação máxima permitida) e filas de espera virtuais para compras de bomboniere.

Os processos de higienização também foram totalmente reformulados: há totens de álcool em gel 70% nas dependências, limpeza rigorosa e com curto espaço de tempo nos banheiros, além do uso de EPIs pelas equipes de limpeza. Nas salas, as principais áreas de contato de todas as poltronas serão higienizadas manualmente nos intervalos entre cada sessão.

Os ingressos poderão ser comprados pelo aplicativo da rede ou escaneando o QR Code diretamente nas comunicações do cinema. Aqueles que comprarem entradas e combos pelo celular, diretamente no cinema, não terão custo extra. As máquinas de autoatendimento (ATMs), localizadas próximos às bilheterias, também realizarão a venda de ingressos. Apenas um caixa estará aberto, exclusivo para pagamentos em dinheiro.

As pipocas e produtos da Cinemark poderão ser adquiridos também pelo aplicativo e nos ATMs. Quando o cliente desejar que o pedido seja preparado, basta acessar o QR Code presente nos materiais de comunicação, que irá direcioná-lo para o número de WhatsApp da rede, por onde poderá enviar o número pedido. O espectador também pode optar por se dirigir aos caixas indicados para a liberação das solicitações. Para retirar os pedidos na bomboniere, basta aguardar até ser chamado no painel eletrônico - outro recurso para evitar filas e aglomerações. Os alimentos só poderão ser consumidos dentro das salas.

A sinalização das salas e complexos também foi reformulada, com o objetivo de garantir o distanciamento necessário nas áreas comuns e o uso de máscaras em todos os ambientes. Para atender os protocolos nacionais com o objetivo de obter a melhor qualidade do ar possível, a limpeza do ar-condicionado será realizada com frequência, assim como a troca do sistema de filtragem e a renovação do ar. Os colaboradores da rede passaram por amplo treinamento, tanto para reforçar a segurança das equipes quanto para tirar as dúvidas dos espectadores.

A vedação física das poltronas interditadas é uma das medidas de segurança adotadas pela rede de cinema (Foto: Divulgação)