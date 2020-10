Homem é morto a tiros após assalto no Nova Santa Cruz

Na manhã desta quinta-feira, 29, o vendedor Paulo César Manara, 56 anos, que trabalhava na empresa Morecap/Vipal, foi morto após um assalto em sua casa, situada à Rua Eliza Mansur Pierobon, no bairro Nova Santa Cruz, zona Oeste da cidade.

Segundo testemunhas, por volta das 6h30, Manara abriu o portão automático para colocar o lixo para fora. Nesse momento, dois homens que estavam em uma picape Chevrolet Montana, estacionada ao lado da casa da vítima, renderam o vendedor.

Ele foi obrigado a entrar na residência com os ladrões. Quando saiam carregando uma TV, o vendedor teria reagido, tomado a arma de um dos assaltantes e disparado contra eles. No entanto, a vítima foi alvejada por uma série de tiros de uma pistola 9 mm. Ele ainda chegou a caminhar por alguns metros e caiu em frente à casa.

Após balearem o vendedor, os bandidos fugiram rapidamente do local, efetuando disparos para o alto. Só levaram a TV, deixando para trás, inclusive, o celular e o notebook de Manara. Ainda não se sabe se a vítima teria entrado em luta com um dos assaltantes para provocar uma reação tão violenta por parte dos marginais.

Pelo menos oito cartuchos de munição 9 mm foram achados no local do crime. A Polícia Militar foi acionada e chegou ao local. Manara ainda estava vivo e foi imediatamente levado pelos policiais militares à Santa Casa. No entanto, em virtude da gravidade dos ferimentos, ele não resistiu e morreu no hospital. O vendedor levou, pelo menos, quatro tiros, sendo dois na cabeça, um no abdômen e um na perna.

Manara era muito conhecido em Mogi Mirim e querido pelos colegas de trabalho. Segundo um parente, que foi ao local do crime, ele havia acabado de se tornar avô. Na vizinhança, o clima era de consternação e medo, uma vez que aquela rua era considerada bastante segura pelos moradores.

Atualizado às 16h36

Pelo menos oito cartuchos de munição 9 mm foram achados no local do crime (Foto: André Paes Leme)