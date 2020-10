Indicado por Bolsonaro, Mello Araújo assume o Ceagesp

O coronel reformado da Polícia Militar, Ricardo Augusto Nascimento de Mello Araújo, residente em Mogi Mirim, tomou posse como novo diretor-presidente da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp). A cerimônia ocorreu na manhã de sexta, 23.

Mello Araújo foi indicado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), que, inclusive, teceu elogios ao coronel reformado da PM durante transmissão ao vivo na última quinta-feira, 22. “Está chegando para fazer um brilhante trabalho. Já conversou comigo, o que tiver de errado lá, ele vai resolver. Podem acreditar no coronel Mello Araújo, vocês vão se apaixonar por ele e vão ver que o Ceagesp vai mudar de cara”, enalteceu Bolsonaro.

Ex-comandante da Rota, a tropa de elite da PM paulista, Mello Araújo já comandou a 3ª Cia da Polícia Militar de Itapira e o 26º Batalhão de Polícia Militar do Interior, em Mogi Guaçu. Após a indicação de Bolsonaro, passou por um comitê eletivo e, agora, terá pela frente o comando do maior entreposto de frutas, legumes, verduras, flores e pescados da América Latina e o terceiro do mundo, instalado na capital paulista. Também administrará outras 12 unidades atacadistas e 10 unidades de armazenagem ativas, espalhadas pelo interior do estado de São Paulo.

O novo diretor-presidente do Ceagesp possui mestrado na área de Ciências Policiais e Segurança Pública (2013) pelo Centro de Altos Estudos de Segurança Cel. PM Nelson Freire Terra, graduação em Escola de Educação Física da Polícia Militar - Polícia Militar do Estado de São Paulo (2004), especialização em Fisiologia do Exercício, pela Universidade de São Paulo (USP), graduação em Direito - Faculdades Integradas de Guarulhos (2000) e graduação em Academia do Barro Branco - Polícia Militar do Estado de São Paulo (1992).

Em seu discurso de posse, Mello Araújo contou sobre suas experiências anteriores, destacou a missão recebida do presidente Jair Bolsonaro de deixar a Ceagesp em ordem e deixou claro que irá contar com toda a ajuda necessária para isso. Anunciou ainda que irá se reunir com todos os segmentos envolvidos a partir da próxima semana, e que sua meta é fazer a companhia dar lucro. "Devemos mostrar quem é a Ceagesp", declarou. E adiantou que irá fazer um trabalho “muito forte” para que o alimento chegue para todos.

A Ceagesp é uma empresa pública federal, sob a forma de sociedade anônima, vinculada ao Ministério da Economia e representa um importante elo na cadeia de abastecimento de produtos hortícolas. A Ceagesp também está nos planos de desestatização do governo federal.

Mello Araújo destacou a missão recebida do presidente Jair Bolsonaro de deixar a Ceagesp em ordem (Foto: Divulgação/Ceagesp)