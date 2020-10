O neto mais famoso do Brasil

Fernando Gasparini

O estudante de Comunicação Social Leonardo Silveira Darcadia tem somente 19 anos e já é uma das sensações dentro da plataforma digital Tik Tok, na qual coleciona milhões de visualizações dos vídeos que posta ao lado da simpaticíssima avó, dona Maria do Carmo, de 92 anos.

Dona Maria do Carmo possui sete netos, sendo que e o caçula é justamente Leonardo, um guaçuano de nascença que, há vários anos, se mudou com os pais, o empresário Leo Darcadia e a artista plástica Valéria Darcadia, para Mogi Mirim.

Recentemente, Leonardo apareceu no programa da apresentadora Eliana, do SBT, em uma entrevista gravada, tudo porque um vídeo seu ao lado da inseparável vovó Maria do Carmo foi alçado pela produção do programa à condição de destaque do mês na Internet. Ele já havia merecido menções elogiosas também na Rede Globo, no programa Caldeirão do Huck, dentro do quadro Boas Notícias. Para completar o ciclo televisivo que ajudou a alavancar ainda mais a popularidade de Leonardo e dona Maria do Carmo, ambos foram objeto de uma matéria que foi ao ar no Band Notícias.

O sucesso repentino parece não assustar Leonardo. Ao contrário, em uma entrevista para A COMARCA, realizada com todo cuidado pelo fato de o jovem cumprir direitinho as medidas de isolamento social em sua residência, ele tratou com naturalidade o assunto e demonstrou estar curtindo muito seus “15 minutos de fama”.

A avó mora em Mogi Guaçu, no tradicional bairro Bela Vista. Leonardo a visita com regularidade, assim como ao avô, Benedito Darcadia, de 93 anos. Ele conta que ter se tornado uma personalidade nas redes sociais acabou sendo muito apreciado também pelos amigos e, é claro, pelos familiares, que passaram a dar a maior força neste momento de pura descontração ao “alçar” a avó querida ao mundo das celebridades.

Seus esquetes, via de regra, exploram o bom humor e a autenticidade da personalidade de dona Maria do Carmo, transformando momentos comuns no seio familiar em tiradas que cativam as pessoas e viralizam de uma forma avassaladora.

Um destes vídeos, “Viciado em Alok”, no qual Leonardo tenta explicar para a simpática vovó que “não é exatamente o que ela está pensando”, ela fica confusa até que ele demonstra que está se referindo a um artista famoso internacionalmente. O vídeo acabou sendo replicado pelo próprio DJ em suas redes sociais e atingiu a incrível marca de 3 milhões de visualizações.

SEGUIDORES

Leonardo conta que o perfil do público que o acompanha indica que a maioria tem idade entre 18 e 24 anos. A média de seguidores no Tik Tok gira em torno de 600 mil pessoas diariamente. Recentemente, criou uma conta no Instagram e o número seguidores já alcançou a marca de 84 mil.

Como toda personalidade que bomba na Internet, Leonardo passou a ser assediado por potenciais anunciantes, que costumam enviar a ele muitos mimos, os quais, evidentemente, aprecia muito. Embora trate do assunto com discrição, o estudante já prospecta formas de ter seu trabalho remunerado a partir da audiência que passou a cultivar.

INTERCÂMBIO

E imaginar que tudo começou com um fato que lhe causou muito constrangimento, quando, em julho, ficou “preso” na Irlanda por causa das dificuldades de retornar ao Brasil em plena crise da pandemia do novo coronavírus. Ele revela que estimulado por algumas pessoas, abriu uma conta no Tik Tok (que naquele momento tinha se tornado uma febre na Europa) e intuiu postar os muitos vídeos que fez ao lado de dona Maria do Carmo. “O sucesso foi imediato. Nem mesmo eu acreditei”, contou.

De volta ao Brasil, passou a investir energias na criação de novas situações ao lado da vovó, a qual, segundo Leonardo, foi aos poucos entendendo o que se passava. “Ela passou a curtir da forma dela as situações vividas, facilitando o processo de criação dos vídeos”, garante o neto.

E, para quem imagina dona Maria do Carmo uma pessoa do tipo “vovó alienada”, cumpre lembrar que ela tem diplomas de professora e advogada. Nos tempos do curso normal em São Paulo, chegou a ter aulas com a pintora, desenhista e tradutora Tarsila do Amaral (1886-1973), uma das musas do modernismo brasileiro.

O neto Leonardo ao lado da avó Maria do Carmo: vídeos na rede social Tik Tok viralizaram na web (Foto: Arquivo Pessoal)