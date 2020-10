Patrimônio de prefeituráveis varia de zero a R$ 5,4 milhões

Flávio Magalhães

Entre as informações prestadas pelos candidatos do pleito de 2020 à Justiça Eleitoral, está a declaração de bens. Entre os que concorrem ao Executivo mogimiriano, André Mazon (PTB) é o que apresenta maior patrimônio, de quase R$ 5,5 milhões. Na outra ponta, está o candidato do PRTB, Luiz Henrique de Oliveira, que não possui nada declarado em seu nome.

Chama a atenção o fato de que, entre os veteranos Carlos Nelson Bueno (PSDB), Paulo Silva (PDT) e Ricardo Brandão (Podemos), a lista de bens diminuiu entre uma eleição e outra, principalmente a do atual prefeito. Abaixo, A COMARCA traz as informações que estão disponíveis pela Justiça Eleitoral.

Entre os vices, lideram a lista o advogado Geraldo Leite (Podemos), a médica e ex-vereadora Maria Alice Mostardinha (SD) e o vereador Jorge Setoguchi (PSD), todos com patrimônio acima de R$ 1,7 milhão. As informações também estão disponíveis no site de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais.

Entre os oito candidatos a prefeito, Mazon tem o maior patrimônio (Foto: Divulgação/Facebook)





PATRIMÔNIO DOS PREFEITURÁVEIS:

Aloísio Bueno (PSL) Ocupação declarada: Empresário Bens declarados em 2016: R$ 99.500,00 Bens declarados em 2020: R$170.196,00 Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. - R$ 101.002,00 Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. - R$ 3.762,00 Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. - R$ 65.432,00

André Mazon (PTB) Ocupação declarada: Empresário Bens declarados em 2016: R$ 3.505.051,45 Bens declarados em 2020: R$ 5.426.895,40 Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) - R$ 1.775.229,52 Casa - R$ 945.284,65 Terreno - R$ 725.555,21 Quotas ou quinhões de capital - R$ 30.000,00 Quotas ou quinhões de capital - R$ 99.950,00 Quotas ou quinhões de capital - R$ 1.847.900,00 Casa (fração) - R$ 2.976,02

Carlos Nelson Bueno (PSDB) Ocupação declarada: Prefeito Bens declarados em 2016: R$ 1.107.798,69 Bens declarados em 2020: R$ 552.944,80 Terreno (frações) - R$ 32.500,00 Terreno - R$ 177.784,20 Terreno - R$ 169.241,40 Terreno - R$ 173.419,20

Danilo Zinetti (PSD) Ocupação declarada: Advogado Não disputou eleições anteriores Bens declarados em 2020: R$ 429.500,00 Outras participações societárias - R$ 9.500,00 Outras participações societárias - R$ 20.000,00 Casa - R$ 400.000,00

Elias Ajub (Republicanos) Ocupação declarada: Psicólogo Bens declarados em 2016: R$ 825.465,51 Bens declarados em 2020: R$ 1.559.717,43 Depósito bancário em conta corrente no País - R$ 257,69 Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. - R$ 1.500,00 Outras aplicações e Investimentos - R$ 370.968,07 Apartamento - R$ 320.000,00 Terreno (fração) - R$ 12.063,66 Prédio comercial (fração) - R$ 49.411,00 Apartamento (fração) - R$ 3.016,64 Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. - R$ 37.000,00 Apartamento (fração) - R$ 1.666,67 Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) - R$ 489,29 Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. - R$ 7.000,00 Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) - R$ 9.055,66 Outros bens imóveis (fração) - R$ 314,12 Embarcação - R$ 2.000,00 Terreno - R$ 33.100,00 Apartamento (fração) - R$ 1.666,67 Outros bens móveis - R$ 1.000,00 Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. - R$ 1.300,00 Prédio comercial (fração) - R$ 5.995,92 Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. - R$ 51.000,00 Outros bens imóveis (fração) - R$ 833,34 Quotas ou quinhões de capital - R$ 2.500,00 Prédio residencial (fração) - R$ 4.946,67 Outros bens imóveis (fração) - R$ 17.904,48 Quotas ou quinhões de capital - R$ 64.000,00 Prédio residencial - R$ 181.000,00 Prédio comercial (fração) - R$ 8.494,21 Casa - R$ 330.000,00 Quotas ou quinhões de capital - R$ 1.000,00 Outros bens e direitos - R$ 833,34 Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. - R$ 35.000,00 Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. - R$ 4.400,00

Luiz Henrique de Oliveira (PRTB) Ocupação declarada: Empresário Não disputou eleições anteriores Nenhum bem cadastrado

Paulo Silva (PDT) Ocupação declarada: Servidor público estadual Bens declarados em 2008: R$ 350.000,00 Bens declarados em 2020: R$256.140,89 Benfeitorias - R$ 160.000,00 Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. - R$ 33.990,00 Casa - R$ 62.150,89

Ricardo Brandão (Podemos) Ocupação declarada: Engenheiro Bens declarados em 2016: R$ 698.348,89 Bens declarados em 2020: R$ 523.879,10 Depósito bancário em conta corrente no exterior - R$ 45.383,70 Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) - R$ 8.812,36 Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. - R$ 64.200,00 Outras participações societárias - R$ 73.785,00 Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. - R$ 4.857,80 Dinheiro em espécie - moeda nacional - R$ 150.000,00 Terra nua - R$ 138,79 Outras participações societárias - R$ 10.000,00 Caderneta de poupança - R$ 147,98 Casa - R$ 166.553,47