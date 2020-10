Sicoob Cocre ultrapassa marca de 100 associados em Mogi Mirim

Desde 18 de maio, a Cocre, Cooperativa de Crédito do Sistema Sicoob, opera em Mogi Mirim. A agência local é a terceira unidade da instituição neste ano de 2020. Desde então, já foram conquistados mais de 100 associados na cidade, que passaram a utilizar produtos e serviços financeiros, com juros e taxas mais baixos.

Neste período de cinco meses, que aconteceu concomitantemente com a pandemia do novo coronavírus, mais de R$ 4 milhões foram emprestados aos cooperados. Deste valor, sete associados conseguiram utilizar a linha Pronampe, no valor total de R$ 300 mil. “Muitos empresários nos procuraram, pois não estavam conseguindo acesso à linha de empréstimo do governo através das instituições tradicionais. Além disso, criamos duas linhas de crédito para realmente ajudar as pessoas a passarem por esse momento difícil, o Cooperação e o Cooperação+. Sem o objetivo de gerar lucro para a instituição, conseguimos oferecer taxas de juros diferenciadas, prazos de pagamentos estendidos e carência para início do pagamento”, explicou o gerente responsável pela agência, Eduardo Rani.

A instituição mantém um forte plano de expansão e Mogi Mirim foi estrategicamente escolhida por estar em uma praça com muitas oportunidades, com localização privilegiada (acesso rápido por importantes rodovias e proximidade a grandes centros), além de ter mais de 90 mil habitantes no município e 500 mil em toda a sua microrregião.

Foram investidos cerca de R$ 440 mil no novo espaço, que tem como principal filosofia a promoção da educação e justiça financeira. O diretor executivo da Sicoob Cocre, Nivaldo José Camillo de Oliveira, está muito feliz com a escolha. “A cidade está correspondendo à nossa expectativa de maneira maravilhosa. Temos como missão levar os princípios do cooperativismo, especialmente o de justiça financeira, à população mogimiriana. Aliás, gostaria de aproveitar e parabenizar esta linda cidade pelos seus 251 anos. Tenho certeza que a Cocre é mais uma conquista a ser celebrada”, enfatiza Nivaldo.

O gerente responsável pela agência, Eduardo Rani, destaca ainda os produtos de seguro e consórcio, com taxas bem mais baixas do que nas instituições tradicionais, como um dos diferenciais. “Já vendemos mais de dez consórcios e 40% dos nossos associados fecharam o seguro conosco”, conta. Além disso, as duas grandes novidades do mercado financeiro, LCI e PIX, já estão disponíveis na Cocre de Mogi Mirim.

A Cocre irá disponibilizar, a partir de 16 de novembro, integração total à plataforma Pix. O novo método de pagamento, transferência e recebimento, criado pelo Banco Central, já está disponível para os cooperados se cadastrarem e gerarem sua chave Pix pelo site https://www.sicoob.com.br/web/pix.

A LCI (Letra de Crédito Imobiliário) é um instrumento de captação que pode ser emitido por instituições autorizadas pelo Banco Central, com objetivo de financiamento do setor imobiliário. Apresenta baixo risco, maior rendimento e economia, possui taxas de aluguel e segurança garantidas pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

“Somos uma cooperativa financeira e oferecemos todos os serviços e produtos de uma instituição tradicional, porém com taxas menores. Temos como missão ajudar nossos cooperados se desenvolverem e, por isso, estamos sempre em busca de oferecer o melhor para eles. Mogi Mirim nos recebeu de braços abertos e esperamos retribuir ajudando no desenvolvimento econômico da cidade, que, está de parabéns pelos seus 251 anos”, declara Eduardo.

A agência da Sicoob Cocre fica na rua Senador José Bonifácio, número 7, no Centro de Mogi Mirim. Para mais informações, acesse: www.cocre.com.br.

SOBRE A SICOOB COCRE

A Cocre é uma cooperativa de crédito do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil – Sicoob, com mais de 50 anos de história. Além do agronegócio, a instituição oferece soluções financeiras para os setores de comércio, serviços e indústria, além de pessoas físicas, disponibilizando aos cooperados todos os serviços e produtos do sistema bancário nacional e com a fiscalização do Banco Central. Está presente em 15 municípios, atendendo a cerca de 50 cidades do entorno de Piracicaba, Araras, Charqueada, Chavantes, Cosmópolis, Iracemápolis, Laranjal Paulista, Rio Claro, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Bárbara d’Oeste, São Pedro, Sumaré, Serra Negra e Mogi Mirim), com 19 agências no total, além do Espaço de Negócios e a Unidade Administrativa, que ficam em Piracicaba.

Desde 18 de maio, a Sicoob Cocre opera em Mogi Mirim (Foto: Nelson Victal do Prado Júnior)