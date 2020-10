Vendaval provoca queda de árvores em Mogi Mirim

Na tarde desta quinta-feira, 29, por volta das 15h30, um forte vendaval arrastou poeira e fuligem de queimada para toda a cidade. A ventania veio acompanhada de trovões, mas a chuva tão aguardada se resumiu a alguns pingos.

Segundo os meteorologistas, a aproximação de uma frente fria pode ter provocado essa ventania. Na maior parte da cidade, a ventania só trouxe poeira para dentro das casas. A fuligem das queimadas da Voçoroca também ajudou a engrossar a nuvem de material particulado.

O vento também reavivou o fogo naquele local, que precisou ser novamente contido pelos bombeiros. De acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros, Luiz Roberto Di Martini, uma árvore caiu sobre um Volkswagen Voyage na Avenida Adib Chaib. Ele relatou ainda que outra árvore caiu sobre a rede elétrica na Avenida Pedro Botesi. Houve registro de queda de árvore também na Rua Jorge Duarte Filho, no Parque das Laranjeiras.

Aproximação de uma frente fria pode ter provocado ventania (Foto: Nelson Victal do Prado Júnior)