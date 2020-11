Após denúncias, pug furtada em Conchal é resgatada em Araras

Denúncias anônimas resultaram no resgate da cachorrinha Manu, da raça pug, furtada de dentro da própria residência, em Conchal, na última segunda-feira, 23. Ela foi localizada na cidade de Araras, município vizinho a Conchal, e já está de volta ao lar.

Manu tem 1 ano e 7 meses e está com a família desde os 40 dias de vida. No momento do crime, Laura e o marido estavam no trabalho. O filho que percebeu, de imediato, o desaparecimento de Manu ao retornar para casa, após levar o almoço até o emprego da mãe.

As imagens mostram quando um homem se aproxima do portão, parece brincar ou chamar Manu, que estava no quintal junto com os outros cães da família, e, apoiando-se numa mureta, pega a cachorrinha, passando-a por cima das grades. Em seguida, o suspeito sai correndo e sobe na garupa de uma motocicleta Biz, cor vermelha.

De acordo com as filmagens, o motorista da Biz usava um tênis verde e uma blusa roxa. Já o garupa vestia chinelos e moletom. Ambos estavam de capacetes. Não foi possível identificar a placa do veículo por conta da imagem desfocada.

Furtada em Conchal, de dentro da própria casa, Manu foi encontrada em Araras (Foto: Divulgação)