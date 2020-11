Brinquedoteca Municipal tem princípio de incêndio

Os motoristas e pedestres que passavam pela Rua Marciliano, no início da tarde de ontem, 6, levaram um grande susto com um princípio de incêndio no interior da Brinquedoteca Municipal, que fica no prédio onde funcionou o antigo Mercadão. Havia muita fumaça saindo pelas janelas.

Por volta das 14h, o Corpo de Bombeiros Municipal foi chamado para combater um incêndio no Centro da cidade. Ao chegarem à Brinquedoteca, os bombeiros se depararam com funcionários públicos municipais dando os primeiros combates às chamas. Eles trabalham no setor de execuções fiscais, que funciona abaixo do local.

Os servidores foram auxiliados por funcionários do hotel Zorzetto, que fica ao lado do prédio no qual houve o princípio de incêndio. Essa intervenção foi fundamental para que as chamas não se propagassem e causassem ainda mais prejuízos à Prefeitura. Vale lembrar que o local possui hidrantes e mangueiras para combate a incêndio.

Em seguida, o Corpo de Bombeiros fez o rescaldo no local. Quando soube do ocorrido na Brinquedoteca, a secretária municipal de Educação, Flávia Rossi, foi até o local para ver de perto a situação. Ela estava acompanhada do chefe de gabinete da Prefeitura, Guto Urbini.

Em razão da Covid-19, a Brinquedoteca não estava recebendo alunos das escolas municipais desde março. No momento do incêndio, apenas alguns poucos funcionários estavam no local, mas ninguém se feriu. Os bombeiros isolaram o local.

Por volta das 15h30, a equipe de peritos do Instituto de Criminalística (IC) chegou ao local para realização de perícia. A previsão é que o resultado seja apresentado em até 30 dias. De acordo com a Prefeitura, o foco do incêndio esteve restrito ao almoxarifado e foi contido, antes de se alastrar para outros setores. Não houve feridos.

Servidores públicos municipais, auxiliados por funcionários do hotel Zorzetto, deram os primeiros combates às chamas (Foto: Claudio H. Felício/Portal da Cidade Mogi Mirim)