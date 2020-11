Centro lotado marca último dia de campanha em Mogi Mirim

O Centro de Mogi Mirim estava lotado na manhã deste sábado, 14, último dia de campanha eleitoral nas ruas. Na Praça Rui Barbosa, diversos cabos eleitorais de diferentes partidos disputavam espaço com bandeiras e cartazes, além de carros de som.

Alguns candidatos a prefeito fizeram campanha corpo a corpo, como Paulo Silva (PDT) e André Mazon (PTB), enquanto outros andaram pelas ruas centrais em carro aberto, como Elias Ajub (Republicanos) e Luiz Henrique de Oliveira (PRTB). Vice na chapa de Carlos Nelson Bueno (PSDB), o vereador Manoel Palomino também esteve na região central da cidade.

Iniciada em 27 de setembro, a campanha eleitoral nas ruas é permitida até a véspera da eleição. De acordo com as regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os candidatos podem realizar campanhas até às 22h deste sábado.

A distribuição de material gráfico, bem como caminhadas, carreatas e passeatas, com ou sem carros de som, também está permitida até às 22h. O candidato que for flagrado realizando propagandas depois do término do prazo tem o caso enquadrado como crime eleitoral.