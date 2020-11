Família procura por pug furtada de residência em Conchal; câmeras registraram o crime

Ana Paula Meneghetti

Uma família de Conchal procura por uma cachorrinha da raça pug, furtada de dentro da própria residência. O caso ocorreu na manhã de segunda-feira, 23, por volta das 11h40, na região central da cidade e um boletim já foi registrado na Delegacia de Polícia local. Câmeras de monitoramento da vizinhança registraram o crime.

Manu tem 1 ano e 7 meses, é super dócil, e está com a família desde os 40 dias de vida. “Estamos desesperados”, afirmou Laura Abreu, em contato com a reportagem de A COMARCA.

No momento do crime, Laura e o marido estavam no trabalho. O filho que percebeu, de imediato, o desaparecimento de Manu ao retornar para casa, após levar o almoço até o emprego da mãe. “Quando a gente chega em casa, ela já vem de encontro. E ela não veio. Aí que a gente conseguiu as filmagens com os vizinhos aqui”, contou Laura.

As imagens mostram quando um homem se aproxima do portão, parece brincar ou chamar Manu, que estava no quintal junto com os outros cães da família, e, apoiando-se numa mureta, pega a cachorrinha, passando-a por cima das grades. Em seguida, o suspeito sai correndo e sobe na garupa de uma motocicleta Biz, cor vermelha.

De acordo com as filmagens, o motorista da Biz usava um tênis verde e uma blusa roxa. Já o garupa vestia chinelos e moletom. Ambos estavam de capacetes. Não foi possível identificar a placa do veículo por conta da imagem desfocada.

Laura fez diversas postagens de fotos e vídeos em grupos da região e também nos perfis particulares. Qualquer informação sobre o paradeiro de Manu pode ser enviada via inbox nos Facebooks de Laura Abreu, Gcm Abreu, Leonardo George ou pelos celulares disponibilizados pela família: (19) 98941-7077 e (19) 99291-0374 (ambos WhatsApp) ou ainda em contato com a Guarda Civil Municipal (GCM) de Conchal, no telefone (19) 3866-1288.

Manu tem menos de dois anos de idade e é considerada muito dócil pela família (Foto: Divulgação)