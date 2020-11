GCM e PM acabam com aglomeração de mais de 200 pessoas em rua da zona Leste

A pandemia da Covid-19 ainda não acabou. Por isso, a Guarda Civil Municipal (GCM) foi chamada para intervir em um evento com aglomeração de pessoas que estava ocorrendo, desta vez, à Rua Arthur Juliani, no Jardim do Lago, zona Leste da cidade, na noite de domingo, inclusive com “rolezinhos” de motocicleta e som automotivo com volume altíssimo.

Segundo os GCMs Carlos Alberto e Correia, por volta das 19h, muitas pessoas ligaram para o plantão da Guarda para reclamar do barulho que estava vindo de um beer (local onde se vende bebidas), situado naquele endereço. Com o apoio da Polícia Militar (PM), uma operação conjunta foi montada e várias viaturas se deslocaram até o local.