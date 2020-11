Jovem morre ao colidir moto contra poste, no Tucura

Uma tragédia chocou a zona Norte de Mogi Mirim na tarde desta segunda-feira, 23. Um jovem de apenas 23 anos, Willian Frutuoso de Moraes, morreu após colidir a motocicleta que conduzia contra um poste de iluminação na Rua 15 de Agosto, no Tucura.

Segundo testemunhas, o jovem pilotava uma Honda Hornet 600, sentido à Avenida Pedro Botesi, vindo pelo trevo em frente à empresa Tenneco, quando teria ocorrido o choque contra um Honda Fit. Em seguida, o jovem perdeu o controle da moto e colidiu, violentamente, contra o poste.

Com o choque, Willian sofreu múltiplas fraturas e acabou morrendo no local, antes que pudesse ser socorrido. Ainda de acordo com testemunhas, ele bateu na lateral do carro quando tentava uma ultrapassagem. O Honda também teve a lateral esquerda bastante danificada.





O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas nada pode fazer. Por causa do acidente, a Rua 15 de Agosto foi interditada pela Polícia Militar para preservar o local até a chegada de peritos do Instituto de Criminalística (IC). Uma perícia foi realizada para tentar esclarecer as circunstâncias em que ocorreu esse acidente.