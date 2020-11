Lar para idosos registra três mortes por Covid-19

A Casa de Repouso Emanuel, localizada na zona Norte de Mogi Mirim, registrou 19 casos confirmados de Covid-19, sendo 15 em idosos e 4 em funcionários da instituição. Três residentes no local faleceram: uma mulher de 87 anos e homens de 80 e 91 anos, que apresentavam comorbidades. Os óbitos ocorreram em 29 de outubro e nos dias 2 e 3 de novembro.

Os resultados dos exames na Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) foram recebidos na semana passada. Imediatamente, a equipe de Vigilância em Saúde compareceu na entidade e instruiu sobre os procedimentos a serem adotados. Os colaboradores foram afastados e os idosos foram remanejados para o isolamento social na própria instituição. Todos estão assintomáticos, mas em observação contínua.

Os casos foram descobertos porque, em outubro, foi realizada mais uma rodada de testagens nos idosos assistidos nas casas de repouso. Desta vez, através de parceria firmada entre a Secretaria de Assistência Social e o Instituto Butantã, órgão do governo estadual. Na ocasião, os testes utilizados foram o material RT- PCR, que consiste na coleta das secreções, aplicado na região nasal e faríngea.

Todos os resultados já foram incluídos no boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, sendo a primeira morte registrada já no boletim de 29 de outubro. Com isso, Mogi Mirim soma 58 óbitos causados pela Covid-19. Os resultados dos exames na Casa de Repouso Emanuel apontaram também dez casos negativos.

Coordenada pela Vigilância em Saúde, nas entidades assistenciais, a aplicação de testes começou entre os meses de abril e maio, ainda no início do período da pandemia.