Mogi Mirim, Mogi Guaçu e região permanecem na fase amarela do Plano SP

Mogi Mirim, Mogi Guaçu e demais cidades da região de São João da Boa Vista continuam na fase amarela do Plano São Paulo. A nova reclassificação do programa de reabertura da economia, porém, retrocedeu regiões que estavam na fase verde. O anúncio foi feito pelo governador João Doria na tarde desta segunda-feira, 30.

Até então, as regiões de Campinas, Piracicaba, Sorocaba, Taubaté, Baixada Santista e Grande São Paulo estavam fase 4 do Plano São Paulo, totalizando 76% da população do estado. No entanto, diante do aumento geral no número de internações e mortes em decorrência da Covid-19, agora 100% do estado permanecerá na fase amarela.

De acordo com os dados apresentados durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, as internações no estado de São Paulo cresceram 7%, enquanto a média de mortes subiu 12%. A nova reclassificação do Plano São Paulo está prevista para 4 de janeiro.

ALERTA

O secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vinholi, deve se reunir virtualmente com representantes das 62 cidades que mais impactam os números do Plano São Paulo. Segundo o Governo do Estado, são municípios com mais de 70 mil habitantes e que estão com ocupação hospitalar superior a 75% ou que apresentaram aumento de 10% nas internações. Mogi Guaçu e Itapira estão na lista.

Governador anunciou a reclassificação do Plano São Paulo em coletiva de imprensa (Foto: Divulgação/Governo do Estado de São Paulo)