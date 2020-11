Tarifas de pedágio sofrem reajuste no dia 1º; praça de Jaguariúna vai para R$ 12,70

A partir da zero hora de terça-feira, dia 1º de dezembro, entra em vigor o reajuste contratual anual das tarifas de pedágio das rodovias concedidas à Renovias, após um adiamento de quase seis meses.

As tarifas são definidas pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e foram publicadas no Diário Oficial do Estado de 20 de novembro.

O aumento da tarifa segue os critérios contratuais, com a correção de inflação pelo indicador econômico IPCA acumulado entre julho/2019 e junho/2020. Neste caso, o índice ficou em 2,13%. O reajuste deveria ter entrado em vigor em 1º de julho, conforme estabelecido em contrato de concessão, mas foi postergado em razão da pandemia da Covid-19.

Reajuste de 2,13% entra em vigor no dia 1º de dezembro em todo o estado (Foto: Arquivo/Divulgação)

Em nota, a Renovias informou que, durante o período de isolamento social, manteve as atividades operacionais nas rodovias, como obras, serviços de manutenção, atendimento ao usuário e prestação de socorro. Foram realizadas ações de conscientização aos clientes e motoristas profissionais, com entrega de máscaras, álcool 70%, kits de alimentação e higiene, além de orientações.

A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros. A concessionária administra as rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo.

Confira as novas tarifas, que são válidas para veículos de passeio e, em caso de veículos comerciais, por eixo: