Chuva derruba árvores e causa pontos de alagamentos pela cidade

As fortes chuvas da tarde desta terça-feira, dia 15, causaram estragos em Mogi Mirim, principalmente queda de árvores. No bairro Linda Chaib, na zona Leste, houve uma ocorrência desse tipo. Já na Avenida Expedito Quartieri, na mesma região, três pinheiros que ficavam próximos ao pontilhão sobre a ferrovia acabaram caindo com a força do vendaval.

Outro registro foi de uma árvore da espécie Tipuana, que tombou pela raiz na Rua Alberto da Rocha Leão, entre a Praça Jornalista Valter Abrucez e a Diretoria Regional de Ensino, na região central da cidade.

A árvore, de grande porte, tinha mais de 40 anos. Há suspeitas de que a raiz estaria podre. O Corpo de Bombeiro esteve no local para liberar uma das faixas para o tráfego de veículos naquele local. Próximo dali, outra árvore, na esquina da Avenida Santo Antônio com a Rua Tuiuti, também ameaça desabar.

Além da queda de árvores, as chuvas também causaram alguns alagamentos pela cidade. O pior deles ocorreu no Túnel Governador Mário Covas, que liga o Mirante aos demais bairros da zona Leste. A rotatória após o túnel também ficou com quase um metro de água.

Outros estragos confirmados ocorreram na Rua Ariovaldo Silveira Franco, próximo à Faculdade de Tecnologia (Fatec). Naquele trecho, uma árvore do canteiro central caiu sobre a pista. Também nas Chácaras Ypês, na zona Leste, o tombamento de uma grande árvore interrompeu, parcialmente, o acesso de quem trafega sentido bairro à SP-147 (Mogi Mirim-Itapira) ou vice-versa.

Árvore no canteiro central da Rua Ariovaldo Silveira Franco tombou (Foto: Claudio H. Felício/Portal da Cidade Mogi Mirim)