Chuvas colocam Mogi Mirim em estado de atenção

A Defesa Civil de Mogi Mirim informou que o município está em estado de atenção, devido às chuvas registradas nos últimos dias. Em um período de 72 horas, choveu 146,4 milímetros, o que desencadeia ações de vistorias preventivas em áreas de risco e locais solicitados pela população à Defesa Civil ou aos Bombeiros.

No domingo, 6, a forte pancada de chuva no final da tarde provocou alagamento em alguns trechos da Avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, principalmente em pontos próximos às pontes da Rua Padre José e Avenida Adib Chaib.

O volume de chuva foi tamanho que o Córrego do Lavapés não deu conta da vazão, transbordando em alguns pontos. Uma picape Ford Courier chegou a ficar com água na altura da porta, mas conseguiu passar.





Apesar do perigo, muitos motoristas se arriscavam pela avenida, com medo de ficarem presos. A única referência da avenida eram as defensas de concreto, às margens do córrego, que são pintadas de amarelo. Na Avenida Brasil, na região central da cidade, o córrego Santo Antônio também estava com um grande volume de água e, em alguns trechos, saiu da calha.





O estado de atenção ocorre quando chove no município mais de 80 milímetros em um período de 72 horas. Para acionar a Defesa Civil ou os Bombeiros, são disponibilizados os telefones 199 / 193 / 3862.9474.