GCM desarticula quadrilha formada por adolescentes

Uma operação da Guarda Civil Municipal (GCM) acabou com um esquema de roubos de motos, carros e celulares que estavam sendo praticados por menores da zona Leste. Tudo começou com um chamado de violência doméstica na Rua 20 do Parque das Laranjeiras, por volta das 11h de segunda-feira, 30.

Uma guarnição do Grupo de Operações com Cães (GOC), que se encontrava próximo ao local, foi até o endereço para averiguar a denúncia. Ao chegarem nas imediações da residência indicada, os GCMs viram dois jovens pulando da laje da casa, fugindo pelas ruas do Laranjeiras.

Ambos conseguiram escapar. Porém, no interior da residência, os guardas civis encontraram uma adolescente, que afirmou ser namorada de um dos menores. No local, após uma minuciosa revista, os GCMs encontraram um capacete, uma bolsa, celulares, controle remotos, dentre outros aparelhos, aparentemente produtos de furto.

Para surpresa ainda maior, na mesma casa, estavam três motos – uma Honda XRE 300 branca, uma Titan prata e uma Honda Bros Preta. Os três veículos eram produtos de roubos praticados na cidade, inclusive um na noite de sábado, 28, quando uma moça foi rendida por dois rapazes em uma motocicleta, na SP-147, próximo ao trevo da empresa Búfalo Grill. Eles levaram sua Bros.

Pouco tempo depois, chegou a informação que os dois menores fugitivos estavam na Rodovia Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, a Estrada da Cachoeira, na região conhecida como Canta Galo. Uma equipe das Rondas Ostensivas Municipais foi até o local e conseguiu capturar um dos menores.

DISPAROS

O adolescente que conseguiu escapar já foi identificado e chegou, inclusive, a disparar tiros contra um dos integrantes da Romu, que não se feriu. Esse mesmo menor se envolveu num roubo de carro em 2019, que acabou em acidente na Rua José Vaz de Camargo, também no Linda Chaib.

Ele pilotava um Hyundai HB 20 que bateu em outros carros e foi abandonado em frente à Escola Municipal Geraldo Alves Pinheiro. Inconformada com as atitudes do filho, a mãe do adolescente fugitivo esteve na Central de Polícia Judiciária (CPJ) e pediu aos GCMs que apreendam seu filho.

Segundo informações, o garoto já passou mais de um ano na Fundação Casa. A Romu e o GOC continuam patrulhando a zona Leste atrás desse menor e de um terceiro comparsa, suspeitos de terem praticados vários assaltos na cidade. O último foi de um carro, um Fiat Uno Branco, levado de uma mulher na manhã de segunda-feira e que foi localizado horas mais tarde, no Parque das Laranjeiras.