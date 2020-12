Morre o empresário Laércio Mazon, aos 79 anos

O empresário Laércio Fernando Mazon, que por anos conduziu o destino da Viação Santa Cruz, morreu nesta sexta-feira de Natal, aos 79 anos de idade. A informação foi divulgada pela família, nas redes sociais. Segundo informações, ele estava internado em Campinas, por complicações da Covid-19.

“Seu Laércio era cheio de vida e de amor, ele preenchia qualquer espaço, e sua ausência vai causar um enorme vazio para muitos, pois muitos tiveram a honra e a oportunidade de conhecê-lo, ele fazia amigos sempre e em todo lugar, era muito fácil ser amigo dele, pois ele era um cara autêntico, generoso, alegre e cheio de amor”, escreveu o vereador André Albejante Mazon, filho caçula de Laércio, nas redes sociais. O empresário também era pai de Thiago, Laércio Filho e Raphael, frutos de seu casamento com Vera Lúcia Albejante Mazon, falecida em 2014.

“Pai, você é o nosso campeão, você nos deu muito mais do que merecemos, e não estou me referindo ao material, mas ao amor, à família, à educação, ao caráter, à generosidade, à sabedoria e ao espiritual, que são a maior herança que você poderia nos deixar! Somos imensamente gratos a Deus por sua vida, por sermos teus filhos, por carregamos o seu nome e a sua genética”, escreveu ainda André.

Filho mais velho do casal Eugênio e Sofia Mazon, Laércio comandou o Grupo Santa Cruz, empresa fundada pelo pai, por muitos anos. Ao lado dos irmãos, foi responsável por transformar a viação em um dos maiores e mais tradicionais grupos do setor de transporte rodoviário do Brasil. Fundou ainda a ‘Mutpart’, empresa sócia de outras grandes do transporte de passageiros. Além disso, teve participação ativa na criação do Shopping Buriti, em Mogi Guaçu.

Em 2019, Laércio Mazon recebeu da Câmara Municipal de Mogi Mirim a medalha Presidente João Teodoro, considerada a maior honraria do Município.

