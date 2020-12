Mortes por Covid-19 chegam a 64 em Mogi Mirim

Dois óbitos em decorrência do novo coronavírus foram registrados em Mogi Mirim ao longo desta semana. As vítimas são um homem de 83 anos, que faleceu em 26 de outubro e que aguardava resultado de exame, e um homem de 84 anos, que foi a óbito no último sábado, 28. Ambas as mortes foram registradas na terça-feira, dia 1º.

Agora, Mogi Mirim soma 64 óbitos causados pela Covid-19. Os casos confirmados chegaram a 2.354, de acordo com o boletim divulgado ontem, 4, pela Secretaria Municipal de Saúde. Desse total, 2.272 já se recuperaram da doença.

Existem 15 pacientes em isolamento domiciliar, enquanto três estão internados. Um deles, na Unidade de Terapia Intensiva. Os casos suspeitos são 141, dos quais 133 também estão em isolamento domiciliar. Entre os suspeitos, oito estão internados, sendo um em UTI. A ocupação hospitalar está em 14%.

FASE AMARELA

Mogi Mirim, Mogi Guaçu e demais cidades da região de São João da Boa Vista continuam na fase amarela do Plano São Paulo. A nova reclassificação do programa de reabertura da economia, porém, retrocedeu regiões que estavam na fase verde. O anúncio foi feito pelo governador João Doria na tarde de segunda-feira, 30.

Até então, as regiões de Campinas, Piracicaba, Sorocaba, Taubaté, Baixada Santista e Grande São Paulo estavam fase 4 do Plano São Paulo, totalizando 76% da população do estado. No entanto, diante do aumento geral no número de internações e mortes em decorrência da Covid-19, agora 100% do estado permanecerá na fase amarela.

De acordo com os dados apresentados durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, as internações no estado de São Paulo cresceram 7%, enquanto a média de mortes subiu 12%. A nova reclassificação do Plano São Paulo está prevista para 4 de janeiro.