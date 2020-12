Novotec é a novidade no vestibulinho da Etec

O vestibulinho para o primeiro semestre de 2021 da Escola Técnica (Etec) Pedro Ferreira Alves tem uma novidade. Agora, os estudantes que pretendem cursar o Ensino Médio podem optar pela modalidade Novotec Integrado, que possibilita também a certificação técnica ao aluno.

Nesta modalidade de ensino, o estudante cursa o Ensino Médio estruturado em conjunto com a formação técnica, numa jornada de até 30 aulas semanais (até 6 aulas diárias), em cada uma das 3 séries. Ao final do curso, o aluno terá concluído o Ensino Médio e obterá, também, o diploma de técnico.

No vestibulinho 2021, a Etec oferece vagas para o Ensino Médio com habilitação técnica em Logística (manhã ou tarde), Mecatrônica (manhã ou tarde), Meio Ambiente (apenas à tarde) e Desenvolvimento de Sistemas (manhã ou tarde, sendo o período vespertino em parceria com a Faculdade de Tecnologia – Fatec – Arthur de Azevedo).

Até então, a Etec oferecia apenas o Ensino Médio integrado ao Técnico em período integral. Com a nova modalidade, os estudantes terão um período livre. “Isso abre a possibilidade de o aluno estagiar no horário contrário ao que está na escola, além de ser Jovem Aprendiz. As empresas da nossa região estão procurando muita mão de obra qualificada para estagiar, e é isso que nós fazemos, qualificamos mão de obra”, ressaltou o diretor da Etec, André Luiz dos Santos.

O diretor da Etec garantiu ainda que, apesar da diminuição da grade de aulas, não haverá perda de conteúdo em relação ao ensino integral. Isso porque, segundo explicou, alguns conteúdos foram mesclados em outras disciplinas ao longo do curso.

DEMAIS

Além do Novotec, o vestibulinho 2021 ainda oferece o Ensino Médio integrado ao Técnico em período integral. São três cursos nessa modalidade: Administração, Informática para Internet e Mecânica. Há ainda os cursos técnicos, ministrados no período noturno: Automação Industrial, Contabilidade, Desenvolvimento de Sistemas, Enfermagem, Logística e Mecânica. Também é oferecido o curso de Administração semiprencial, aos sábados de manhã.

Ao todo, são 680 vagas disponíveis. Os estudantes que quiserem concorrer a uma dessas vagas para estudar na Etec a partir do primeiro semestre de 2021 devem fazer a inscrição exclusivamente no site vestibulinhoetec.com.br, até segunda-feira, 14, às 15h. O valor da taxa é de R$ 19. O processo seletivo levará em conta o histórico escolar de cada candidato.

Ao todo, são 680 vagas disponíveis no vestibulinho da Etec de Mogi Mirim (Foto: Arquivo/A COMARCA)