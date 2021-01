PM faz flagrante de roubo de moto; suspeito pode estar envolvido em outros casos

Na manhã de segunda-feira, 21, a Polícia Militar prendeu um jovem por roubo de motocicleta, que pode estar ligado a outros crimes semelhantes praticados nos últimos meses na cidade. Lucas da Silva Isaías, 20, foi preso em flagrante por roubo, quando ainda estava com o capacete de uma vítima, um metalúrgico de 22 anos que mora em Mogi Guaçu.

Seguindo o metalúrgico, na data dos acontecimentos, por volta das 7h30, ele passava pela Praça Vereador Marcos Portioli, no bairro Santa Luzia (zona Norte) com sua Honda XRE 300 verde quando foi interceptado por uma Honda CB 500 vermelha, com dois ocupantes.

O garupa desceu e, com uma arma em punho, fez o metalúrgico entregar a moto. A vítima, que trabalha na Tenneco, obedeceu e entregou o veículo. Em seguida, os dois bandidos fugiram rapidamente do local.

No entanto, pouco tempo depois, uma guarnição da PM, com os policiais militares Jurandir, Timóteo e Santos, em patrulhamento pela Zona Leste, foram informados do roubo de uma XRE. Na sequência, eles avistaram Lucas com um capacete com as mesmas características das informadas pelo metalúrgico à polícia.

SUSPEITO

Ele estava a pé pela Rua José Polettini, no Jardim do Lago, zona Leste. Os PMs resolveram abordá-lo e após um rápido interrogatório, Lucas confessou que a moto estava escondida em uma mata densa existente próximo ao local. Era a XRE do metalúrgico.

Levado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), Lucas foi reconhecido pela vítima, que o apontou como o assaltante que estava armado e levou a moto. Ele também é suspeito de ter praticados outros roubos contra donos de motos de modelos similares.

O caso agora vai para o Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil. Já o assaltante foi transferido para a Unidade de Detenção, Triagem e Encaminhamento (UDTE) de Itapira, onde ficará à disposição da Justiça.