Barone vence eleição para a presidência do Sinsep

A chapa 1 - Sindicato para Todos, do atual presidente David Barone, venceu a eleição à presidência do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (Sinsep), realizada neste sábado, 9, na sede da entidade sindical. Os eleitos assumem um mandato de 1º de abril de 2021 a 31 de março de 2025.

Foram 208 votos para a chapa vencedora, contra 143 para a chapa 2 - União é Força, da oposicionista Rose Silva. "Isso demonstra que fizemos um bom trabalho em quatro anos. O servidor reconheceu isso e a resposta está aí, na vitória", afirmou Barone para a reportagem de A COMARCA, que acompanhou a apuração dos votos.

Guarda municipal desde 1993, Barone, de 48 anos, assumiu a presidência no segundo semestre de 2019, depois da morte do então presidente Luciano Mello. Entre as propostas e prioridades para o próximo quadriênio estão propor e cobrar um plano de cargos e salários para todos os servidores, inclusive do Serviço Autônomo de Água e Esgotos (Saae).

Barone ainda citou como prioridades criar comissões de representação de funções para identificar mais facilmente os problemas e, para os sócios, ampliar as especialidades médicas, o atendimento de beleza para mulher, criar um programa de atividades para a terceira idade e jovens e propiciar mais opções de lazer.

Chapa 1 - Sindicato para Todos

Diretoria Presidente - David Barone Vice-presidente - Daiane Martim Bianco Secretário Geral - Jane Andreia do Prado Percebom 1º Secretario - José Eduardo Pereira da Silva Filho 1º Tesoureiro - Denilson Catini 2º Tesoureiro - Francisco Roberto Marangoni Diretor Sócio Cultural - Liliana Aparecida Santambrósio

Conselho Fiscal Francisco Carlos do Prado Souza, Júlio César Costa Rosa, Luiz Fernando Guerreiro Zibordi, Rodinei Aparecido Manoel, Eduardo de Melo da Matta e Valter Dimartini.

Conselho Administrativo Ana Camila de Souza, Jair Aparecido de Oliveira, Rosimeire Cancela da Silva, Alessandra Cristina Martins de Freitas, Nilma Aparecida Teodoro da Silva, Claudemir Menezes Corato, Aluísio e Silva Benevides, Vera Lúcia da Silva, Constantino Bouhoris, Elizabeth Rodrigues de Oliveira, Renata Santos Lessa e Daniela Miguel Crivelli

Aposentados José Carlos Garcia, Maria Fernanda Davoli e Ari Veloso