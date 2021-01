Carnês de IPTU começam a ser entregues nesta semana

Será iniciada nesta semana a distribuição de aproximadamente 42 mil carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), através do serviço dos Correios. De acordo com a Secretaria de Finanças, os munícipes não precisarão buscar pelos talões na Prefeitura.

“Os talonários serão entregues somente no endereço do imóvel, quando edificados e no local inscrito pelo proprietário, quando se tratar de terrenos”, explicou o secretário Mauro Zeuri. O vencimento da primeira parcela está programado para o dia 20 de fevereiro, quando o contribuinte poderá optar por efetuar o pagamento integral ou em até 11 parcelas. As mensalidades terão valor mínimo de R$ 45.

No pagamento à vista, o munícipe obterá desconto de 10% no valor do IPTU. Porém, o abatimento será restrito aos contribuintes que não tenham nenhum débito com o município até o dia 31 de dezembro de 2020.

Ainda de acordo com a Secretaria de Finanças, o valor do IPTU não se trata de aumento real, mas apenas a correção monetária definida pelo acumulado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) nos últimos 12 meses, conforme o decreto 8329/2021, que determinou o reajuste em 2,89%.

Para 2021, a previsão de recolhimento do IPTU aos cofres municipais é de R$ 38.260.480,00. No ano passado, a arrecadação chegou em R$ 35.187.205,51. Nestes valores também estão incluídos a Taxa de Coleta de Lixo e a Contribuição de Iluminação Pública.

O contribuinte que optar por imprimir o boleto do IPTU, o serviço já está disponível no site da Prefeitura (www.mogimirim.sp.gov.br), no ícone IPTU Online. A opção permite também a obtenção de segunda via do documento e das taxas mobiliárias como “taxas de licença” e “ISSQN fixo”.