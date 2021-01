Casos de Covid aumentam 69% entre novembro e dezembro

Mogi Mirim registrou, até quarta-feira, 30, 447 novos casos de Covid-19 no mês de dezembro. O número representa um aumento de 69% no número de novos diagnósticos, em comparação aos 30 dias de novembro, mês em que foram registrados 265 novos casos da doença.

Com o objetivo de reduzir os indicadores frente à evolução da doença, todo o estado de São Paulo voltou à fase vermelha do Plano São Paulo durante o Natal e Réveillon. Nesse período, apenas os serviços essenciais poderiam funcionar.

Nos últimos dias, o Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo divulgou a “Carta pela Vida”, assinada pelos 20 especialistas do grupo, com orientações quanto aos cuidados que devem ser tomados para evitar a disseminação do coronavírus.

“Boa parte das pessoas que transmitem o coronavírus é assintomática, por isso, festas, encontros sociais e aglomerações devem ser evitados neste momento. A ação consciente de todos neste período do ano é parte vital na contenção da propagação do vírus”, defendem os especialistas, em trecho do documento divulgado. O Centro também destacou a importância das medidas de proteção como manter as mãos limpas, uso de máscara e álcool em gel e respeito ao distanciamento social.

O total de casos acumulados da doença em Mogi é de 2.781 e o de óbitos é de 69. Entre o total de casos diagnosticados de Covid-19, já estão recuperadas 2.679 pessoas. Outras 23 estão em isolamento domiciliar.

A taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), que chegou a 59% durante a semana, agora está em 50%, pois, além de seis pacientes internados, há mais três pacientes de outras cidades internados em Mogi Mirim. Existe ainda um óbito sob investigação, aguardando resultado de exames. Os casos suspeitos somam 246, incluindo dois internados.