Enfermeira da Santa Casa recebe primeira dose da Coronavac em Mogi Mirim

A vacinação contra a Covid-19 começou em Mogi Mirim. Na manhã desta quinta-feira, 21, a enfermeira Érika Priscila Silveira de Oliveira Lourenço, coordenadora das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) Geral e de Covid e do setor ambulatorial da Santa Casa, recebeu a primeira dose da Coronavac.

Ela foi imunizada por volta das 9h30, pelo próprio prefeito Paulo Silva (PDT), que é médico sanitarista. A Santa Casa recebeu 280 doses nesta quinta, de um total de 500 que foram reservadas ao hospital. As demais doses serão distribuídas ao Hospital 22 de Outubro, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Ambulatório de Síndromes Gripais.

“Estou muito feliz e agradecida a Deus por ter sido protegida nesses meses todos e também, por ter sido escolhida para abrir a campanha de imunização na cidade”, disse. Érika contou que há 11 anos trabalha na Santa Casa e que nesse período de pandemia viu muito sofrimento no hospital.

Ela também afirmou que a injeção não doeu e elogiou o prefeito, que é médico, dizendo que “ele tem a mão boa para aplicar imunizantes”. Durante a cerimônia, que ocorreu na sala de imunização da Santa Casa, também estiveram presentes a vice-prefeita Maria Alice Mostardinha, a secretária municipal da Saúde, Clara Alice Franco de Almeida Carvalho, o vereador Tiago Costa (MDB) e funcionários do hospital.

"É a luz no final do túnel", comemorou Paulo Silva. "Esperamos agora a chegada da segunda remessa para terminarmos de vacinar os profissionais de saúde e começarmos com os idosos", declarou o prefeito. Maria Alice Mostardinha também celebrou o início da vacinação. "É uma esperança de vida para todos nós", afirmou.

A vice-prefeita, aliás, também foi vacinada na manhã desta quinta. Ela foi a segunda a receber a Coronavac. Segundo a Assessoria de Comunicação da Prefeitura, Maria Alice também atua na linha de frente. Ela atende na Santa Casa de Misericórdia. Paulo Silva, por sua vez, preferiu não ser imunizado neste momento, por considerar que não está trabalhando na linha de frente no combate à pandemia.