Escolas municipais terão aulas remotas; estaduais e particulares retomam ensino presencial

A partir de 8 de fevereiro, as aulas na rede pública municipal de ensino serão retomadas de forma remota em Mogi Mirim. Na mesma, data está prevista a retomada do ensino presencial nas escolas estaduais – seguindo recomendação da Secretaria Estadual de Educação – e nas unidades particulares de Mogi Mirim.

As nove escolas da rede privada deverão, obrigatoriamente, seguir as recomendações do Plano São Paulo, instituídas em protocolos sanitários, como a disponibilização de álcool em gel, uso de máscaras por alunos, professores e funcionários, além de higienização diária do local e carteiras distribuídas de forma a manter o distanciamento entre os estudantes. Contudo, é proibida a realização de atividades que possam gerar aglomeração.

No entanto, antes do retorno às aulas, as instituições de ensino precisarão protocolar na Prefeitura de Mogi Mirim um plano contendo os protocolos sanitários para prévia avaliação. Após a avaliação, as escolas passarão por uma inspeção sanitária para garantir o retorno seguro dos alunos.

As medidas relativas à retomada das aulas presenciais na rede privada foram aprovadas pelo Conselho Municipal de Educação (CME) e constam de decreto municipal assinado pelo prefeito Paulo Silva, que será publicado na quarta-feira, 27, no Jornal Oficial de Mogi Mirim, quando passará a ter validade.

Mesmo com o retorno às aulas presenciais, as escolas estaduais e privadas, terão de atender apenas parte dos alunos matriculados, a fim de coibir as aglomerações. Nas fases vermelha, laranja ou amarela do Plano São Paulo, a presença será limitada a até 35% do número de alunos matriculados;

Já na fase verde será admitida a presença de até 70% do número de alunos matriculados. Até o dia 7 de fevereiro, Mogi Mirim está na fase laranja do Plano São Paulo, conforme divulgado na última sexta-feira. 22. pelo governo estadual.

Na rede municipal de ensino, mesmo com o retorno do sistema remoto de aulas, as Escolas Municipais de Educação Básica (Emebs) e os Centros de Educação Municipal da Primeira Infância (Cempis) reiniciaram nesta segunda-feira, 25, o atendimento ao público.