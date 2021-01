Finalistas da Copa Rural são declarados campeões

A Copa de Futebol Rural Manoel Francisco da Silva “Manezinho”, de 2020, suspensa em março do ano passado, devido à pandemia de Covid-19, teve os finalistas declarados campeões pela Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel) da Prefeitura. Os campeões da categoria principal são Aparecidinha e Piteiras, enquanto Martim Francisco/Sítio da Chuva e Pedreira/Ponte Baixa ficaram com os títulos dos aspirantes. As definições ocorreram nos últimos dias 15 e 19 em reuniões do secretário da Sejel, Willians Mendes, com os dirigentes das equipes finalistas.

No último dia 15, sexta-feira da semana retrasada, Willians Mendes se reuniu com os dirigentes finalistas da categoria titular, Ivan Carlos da Costa, da Piteiras, e Osvaldo de Oliveira Santos, o Vardão, da Aparecidinha.

Segundo material publicado na página do Facebook da Sejel, Willians destacou a situação ainda complicada causada pela pandemia, ponderou sobre a falta de previsão do retorno das disputas de modalidades coletivas na cidade e sugeriu que o torneio fosse finalizado, com Piteiras e Aparecidinha declaradas campeãs. “As equipes concordaram imediatamente”, informou trecho de texto publicado pela Sejel.

Na última terça-feira, uma reunião foi realizada com os dirigentes dos times finalistas da categoria aspirantes, Daniel José de Oliveira, do Martim Francisco/Sítio da Chuva, e Odair Domingo Quaglio, o Pica-pau, da Pedreira/Ponte Baixa. Ambos concordaram com a posição da Sejel e as equipes foram declaradas campeãs do certame.

Antes da suspensão em virtude da pandemia de Covid-19, as finais estavam programadas para ocorrer nos dias 29 de março e 5 de abril do ano passado. As semifinais ocorreram nos dias 8 e 15 de março. Na categoria titular, a Aparecidinha conquistou a vaga na final eliminando o Jardim Soares, enquanto a Piteiras desclassificou o Martim Francisco. Já na categoria aspirantes, o Martim Francisco superou a Aparecidinha e a Pedreira eliminou a Piteiras.

TRISTEZA

O secretário da Sejel, Willians Mendes, ressaltou que o ideal, no futebol, é que as decisões sejam tomadas dentro do campo, mas que a situação anormal de uma pandemia justificou o encerramento desta forma. “Ainda estamos vivendo um momento de tristeza, com internações e mortes. É claro que existe esperança por dias melhores com a vacina, mas é totalmente imprevisível ainda a liberação de competições amadoras de esportes coletivos, como o futebol e o futsal”, destacou Willians.

PREMIAÇÃO

O objetivo da Sejel é realizar um evento para a entrega da premiação aos campeões. Ainda não havia data e local para a cerimônia, que seguirá todas as normas de segurança sanitária, segundo garante a Secretaria. “Os dirigentes tiveram bom senso e vamos premiar as equipes. Chegaram às fases finais com méritos e são todos campeões de honra”, ressaltou Mendes.

O secretário Willians Mendes definiu a situação da categoria principal da Copa Rural em reunião com Vardão, da Aparecidinha, e Ivan, da Piteiras (Foto: Divulgação/Sejel)