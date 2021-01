Mogi Mirim recebe mil doses da vacina de Oxford/AstraZeneca

Mogi Mirim recebeu nesta quarta-feira, dia 27, mais mil doses da vacina contra a Covid-19. Desta vez, o lote é do imunizante produzido pela Oxford/AstraZeneca, que, no Brasil, firmou parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), do Rio de Janeiro. Essas doses, porém, fazem parte do lote enviado ao Brasil pelo Instituto Serum, na Índia.

As doses foram entregues na sede da Diretoria Regional de Saúde (DRS), em São João da Boa Vista, e retiradas por uma equipe da Vigilância Epidemiológica de Mogi Mirim, acompanhada de uma escolta da Guarda Civil Municipal (GCM). O lote chegou ao município no final da tarde.

Segundo a Prefeitura, a nova remessa da chamada Covishield será destinada à imunização dos profissionais de saúde das redes estadual e municipal. Também será direcionada às Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPIs), isto é, os asilos e casas de repouso de Mogi Mirim.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Clara Carvalho, cada frasco da Covishield é suficiente para dez aplicações. Das mil doses da vacina de Oxford que chegaram à cidade, 420 serão destinadas aos idosos que estão nas ILPIs.





O restante vai ser para imunizar profissionais de saúde, inclusive os servidores das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), laboratório municipal, Centro de Especialidades Médicas (CEM), motoristas de ambulâncias, Rede Lucy Montoro, dentre outros.





Já em relação à chegada de novas remessas de imunizantes, Clara acredita que, a partir da próxima semana, as cidades começarão a receber lotes regulares. Quando isso acontecer, a secretária disse que a população começará a ser imunizadas de acordo com o plano estabelecido pelo Estado, de acordo com as faixas etárias.

Esse é o segundo lote de vacinas contra a Covid-19 recebidos pelo município. Há uma semana, 1.320 doses da Coronavac foram entregues e destinadas aos profissionais de saúde que trabalham na Santa Casa de Misericórdia, Hospital 22 de Outubro, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Ambulatório de Síndromes Gripais. Mais de mil mogimirianos já foram vacinados.

Também nesta quarta-feira, além das vacinas, Mogi Mirim também recebeu 10 mil seringas e 15 mil agulhas.