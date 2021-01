Mogi Mirim recebe primeiro lote da Coronavac, com 1.320 doses

Mogi Mirim recebeu no início da noite desta quarta-feira, 20, o primeiro lote da Coronavac, a vacina do Instituto Butantan e do laboratório Sinovac Biotech contra a Covid-19. São 1.320 doses, que chegaram em um caminhão escoltado pela Polícia Militar.

Todas as doses foram recebidas e armazenadas na Vigilância em Saúde, no prédio do Centro de Especialidades Médicas (CEM). A partir de amanhã, elas serão enviadas para a Santa Casa de Misericórdia, Hospital 22 de Outubro, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Ambulatório de Síndromes Gripais.

A secretária municipal de Saúde, Clara Carvalho, explicou para a reportagem de A COMARCA que serão priorizados os profissionais de saúde que trabalham na linha de frente de combate ao coronavírus. Isso porque, existem 3.050 profissionais da área cadastrados em Mogi Mirim. Por isso a necessidade de priorizar quem atua diretamente no atendimento aos pacientes com Covid-19.

A vacinação desses profissionais terá início na manhã de quinta-feira, 21, em um ato simbólico na Santa Casa de Misericórdia. Na ocasião, uma trabalhadora da área da saúde será a primeira a receber uma dose da Coronavac em Mogi Mirim.

O prefeito Paulo Silva (PDT), que cumpre agenda em São Paulo, acompanhou à distância a chegada da vacina ao município e enviou através da Assessoria de Comunicação da Prefeitura uma mensagem de áudio. "A esperança está de volta. É um dia de grande emoção para todos nós. Agora nós vemos uma luz no fim do túnel. Essa vacina é a esperança de podermos voltar à uma vida normal", afirmou.