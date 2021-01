Morre o médico Luiz Fernando Zarpão, vítima da Covid-19

Morreu na manhã desta quarta-feira, 6, em São João da Boa Vista, o médico mogimiriano Luiz Fernando Zarpão, que durante 14 anos foi chefe da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Mogi Mirim. Zarpão é o primeiro médico da cidade a morrer por complicações da Covid-19.

Ele estava internado desde o dia 18 de dezembro em um hospital de São João da Boa Vista, onde atuava como intensivista de UTI. Além de São João, Zarpão também trabalhava em hospitais de Piracicaba e Americana, sempre em seu campo de especialidade.

Formado pela Universidade São Francisco, em Bragança Paulista, Zarpão também fez especialização na mesma instituição. Apaixonado pelo trabalho, o médico ainda fez vários cursos de especialização em emergências médicas em universidades israelenses, como as de Tel-Aviv e Haifa.

Devido a sua dedicação aos pacientes de UTI e seus conhecimentos médicos nesta área, Zarpão era considerado um dos melhores intensivistas da região. Descontraído e bem humorado, ele era o oposto do estereótipo de um médico intensivista.

Sua morte causou enorme comoção entre amigos, familiares e colegas de profissão. O diretor-presidente do Hospital 22 de Outubro, o médico Raji Rezek Ajub, lamentou a morte do colega, afirmando que a cidade e a região perdem um excelente profissional. Zarpão era casado com a advogada Niedja Dimartini Zarpão.

Zarpão era considerado um dos melhores intensivistas da região (Foto: Reprodução/Facebook)