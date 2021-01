Paulo Silva muda gabinete para a Estação Educação

O prefeito Paulo Silva (PDT) começou a despachar, já nesta segunda-feira, 4, do Centro Municipal de Aperfeiçoamento do Magistério Antonio de Souza Franco, a Estação Educação. No local também está instalado o gabinete da vice-prefeita Maria Alice Mostardinha (SD) e a Ouvidoria Municipal.

A transferência das atividades do Gabinete do prefeito – anteriormente localizado na Avenida Pedro Botesi, na Zona Norte – para a região central é uma das primeiras decisões do atual governo. Na prática, segundo a Prefeitura, a medida busca viabilizar maior acesso da população ao governo municipal.

Também nesta segunda, o prefeito participou de diversas reuniões, a fim de discutir as ações de início de mandato. “Estou em reunião desde às 6h da manhã. Estou mantendo constante contato com os novos secretários com o intuito de alinharmos os trabalhos, definirmos as prioridades e iniciarmos as ações que demandam urgência”, ressaltou Paulo Silva.

O prefeito ainda salientou que deverá priorizar as áreas de saúde, criação de emprego e geração de renda, segurança pública e habitação popular em atendimento às reivindicações da população. “Nós estamos empenhados em atender essas demandas, o que resultará na garantia do desenvolvimento da cidade”, destacou o prefeito.