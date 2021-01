Retorno das aulas presenciais é adiado em Mogi Mirim

Após anunciar o retorno das aulas presenciais para 8 de fevereiro, a Prefeitura de Mogi Mirim decidiu suspender a decisão. O adiamento ocorreu após uma reunião conjunta entre os prefeitos Paulo Silva (PDT), de Mogi Mirim, Rodrigo Falsetti (Cidadania), de Mogi Guaçu, e Toninho Bellini (PSD), de Itapira.

“Entendemos que o vírus não respeita fronteiras e, por isso, o melhor para a região é uma estratégia única entre os três municípios”, ressaltou Silva. Uma nova data para o retorno das aulas presenciais na rede municipal ainda não foi definida.

Um comitê técnico formado por membros das secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social irá avaliar a realidade de cada unidade escolar das três cidades para identificar prioridades e traçar planos de ação que assegurem que todas tenham o mesmo padrão de proteção e adequação às normas sanitárias.

Todas as secretarias envolvidas já começaram a se preparar para o retorno com treinamentos, adequação pedagógica, compra de equipamentos de segurança e higienização, organização das unidades escolares com distanciamento entre as carteiras, dentre outras ações. Uma das mais importantes, do ponto de vista pedagógico, é a preparação emocional dos professores e funcionários, com apoio psicológico e treinamento específico para que possam prestar o atendimento necessário aos estudantes em face dos desafios impostos por esse novo cenário.

Em dez dias, as prefeituras deverão se reunir novamente para avaliar todo o trabalho de adequação das unidades para o retorno seguro, seguindo as diretrizes do Plano São Paulo. A primeira reunião do comitê técnico intermunicipal vai acontecer na próxima sexta-feira, 22 de janeiro, às 14h.

Em Mogi Mirim, 12 mil alunos são atendidos nos Centros Educacionais Municipais de Primeira Infância (Cempis) e nas Escolas Municipais de Educação Básica (Emebs). Em Mogi Guaçu são aproximadamente 18 mil e, em Itapira, outros 6 mil.

Para retomada das aulas na rede particular, o comitê levará em consideração a estrutura de cada escola e o cumprimento das normas sanitárias vigentes com vistas a garantir a proteção e segurança de alunos, familiares e profissionais de ensino. Não há definição, todavia, neste momento e a exemplo das escolas municipais, sobre data para a retomada das aulas presenciais nestas instituições. Já as escolas estaduais devem acompanhar decisão do Governo do Estado e retomar as atividades em 1º de fevereiro.