Santa Casa tem UTI 100% ocupada para casos de Covid-19

Todos os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Misericórdia, dedicados exclusivamente para casos de Covid-19, estão ocupados em Mogi Mirim. A informação surgiu em uma postagem do secretário municipal de Governo, Massao Hito, nas redes sociais e foi confirmada por A COMARCA junto à Assessoria de Comunicação da Prefeitura.





Considerando também as vagas na rede privada, isto é, o Hospital 22 de Outubro, a taxa de ocupação total da cidade é de 77%. Além disso, conforme nota divulgada pela Prefeitura, no início da noite, o município ainda conta com outros quatro leitos emergenciais de UTI Covid disponíveis. Esse dado também é levado em conta no cálculo da taxa de ocupação.





De acordo com o boletim divulgado no final da tarde desta terça-feira, são 15 pacientes internados em UTI no município. Desse total, 12 são casos confirmados de Covid-19, enquanto os outros três são casos ainda considerados suspeitos, mas que precisam ficar isolados dos demais enquanto aguardam resultados de exames. Dentre os 15, existem dois pacientes de outras cidades.





Ainda segundo o boletim, foram notificados mais 32 casos confirmados do novo coronavírus nesta terça, elevando o total para 2.873 casos. Desse total, 26 estão em isolamento domiciliar. Existem ainda 259 casos considerados suspeitos e que aguardam resultados de exames. A Covid-19 já matou 69 pessoas em Mogi Mirim.





CRESCIMENTO

Segundo reportagem publicada por A COMARCA, Mogi Mirim havia registrado 447 novos casos de Covid-19 até o dia 30 de dezembro. O número representa um aumento de 69% no registro de novos diagnósticos, em comparação aos 30 dias de novembro, mês em que foram registrados 265 novos casos da doença.





Atualizado às 18h12