Com pacientes de outras cidades, Mogi chega a 100% de ocupação de leitos de UTI Covid

Nesta terça-feira, dia 16, Mogi Mirim atingiu a ocupação máxima dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destinados a pacientes com Covid-19. A informação consta no boletim diário divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde e considera a rede pública e particular.

São 24 pacientes internados em UTI, sendo 13 de Mogi Mirim e 11 de outras cidades. Com 100% dos leitos ocupados, Mogi Mirim precisará transferir pacientes da cidade para UTIs de outros municípios, caso necessário.

Ainda de acordo com o boletim, 44 novos casos positivos de coronavírus foram contabilizados. Ao todo, são 4.390 casos confirmados, dos quais 4.240 são considerados recuperados. Outros 26 estão em isolamento domiciliar. Mogi Mirim já contabiliza também 104 mortes em decorrência da Covid-19,

Já os casos suspeitos chegam a 143, sendo que 138 estão em isolamento domiciliar. Todos aguardam resultados de exames para confirmação ou não do diagnóstico. Dos pacientes de outros municípios, além dos 11 internados em UTI, há outros três na enfermaria.