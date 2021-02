Mais profissionais de saúde são incluídos no cronograma de vacinação contra a Covid-19

A partir desta quinta-feira, 11, mais uma categoria de profissionais da área de saúde passarão a receber as doses da vacina contra o novo coronavírus. De acordo com a Secretaria de Saúde, responsável pela coordenação do Plano Municipal de Vacinação (PMV), os servidores de apoio de consultórios médicos, odontológicos, farmácias e drogarias, abrangendo serviços gerais, atendentes, recepcionistas, técnicos e vendedores deverão comparecer à Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Maria Beatriz, das 8h às 16h30, localizada na Rua Juvenal Toledo, 120.

Para receber o imunizante, os profissionais deverão apresentar comprovante de endereço e o cartão SIM/SUS, além de carteira do conselho profissional ou documento que comprove vínculo empregatício, como por exemplo, carteira de trabalho, contrato de trabalho/prestação de serviço, holerite ou carnê do ISSQN.

“Seguindo o Plano Nacional e Estadual de Imunização que estabelece os grupos prioritários para receber a vacina Covid-19, a priorização de grupos populacionais foi necessária diante da indisponibilidade imediata de vacina para todos os grupos suscetíveis à doença. Com isso, estão sendo priorizados primeiramente os grupos de maior risco para agravamento da doença, caso venham a se infectar”, destacou a secretária de Saúde, Clara Carvalho.

A direção da Saúde ressalta que, conforme o município receber mais doses da vacina, mais profissionais dos serviços de saúde serão incorporados à campanha. Continuam sendo vacinados também os médicos, profissionais de enfermagem, dentistas e auxiliares/técnicos odontológicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, biomédicos, fonoaudiólogos, psicólogos, técnicos de raio-X e funcionários do sistema funerário, além de idosos com mais de 90 anos.