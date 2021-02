Prefeitura prorroga prazo para pagamento do IPTU

A Prefeitura de Mogi Mirim prorrogou o prazo para o pagamento da primeira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para até 20 de março, mesma data programada para a quitação da 2ª parcela. Se até essa data, o contribuinte não quitar a parcela inicial, o valor passará a ter juros e multa.

Já para quem optar pelo pagamento à vista, também poderá efetuá-lo até o dia 20 de março, com desconto de 10%. As alterações foram feitas pelo prefeito Paulo Silva (PDT) por intermédio do Decreto 8.356/2021

Com a prorrogação do prazo, o objetivo da Secretaria Municipal de Finanças é permitir que todos os carnês sejam distribuídos pelos Correios, além de não causar prejuízo ao contribuinte na data estabelecida no 1º boleto.

Já o abatimento do valor final beneficia os contribuintes que não apresentarem nenhum débito com o município até o dia 31 de dezembro de 2020. Caso seja constatada alguma dívida, como, por exemplo, multa por falta de limpeza em terreno, o desconto perderá a validade, mesmo que seja parcela única.

O site da Prefeitura (www.mogimirim.sp.gov.br) também disponibiliza o IPTU On-line. A opção permite que o contribuinte obtenha a segunda via do documento e das taxas mobiliárias como “taxas de licença” e “ISSQN fixo”.

Objetivo da Prefeitura é permitir que todos os carnês sejam distribuídos pelos Correios (Foto: Arquivo/PMMM)