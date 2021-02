Vacinação em idosos de 85 a 89 anos tem baixa procura, diz Prefeitura

Desde a última segunda-feira, 15, a Secretaria Municipal de Saúde tem aplicado a vacina contra a Covid-19 em idosos com idade entre 85 e 89 anos. O cronograma faz parte do Plano Municipal de Imunização, que segue as diretrizes do calendário estadual.

Contudo, de acordo com a Prefeitura, a procura tem sido pequena, o que inviabiliza a cobertura imunológica dos idosos desta faixa etária. O número de vacinas aplicadas nos idosos entre 85 e 89 anos ainda não foi divulgado pela Administração Municipal.

A direção da Secretaria de Saúde solicita que os familiares levem os idosos na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima para receber o imunizante, sempre das das 10h às 16h, com os documentos (RG, CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência). A mesma recomendação é direcionada aos idosos com idade acima de 90 anos.

Com baixa procura entre idosos de 85 a 89 anos, cobertura imunológica é inviabilizada (Foto: PMMM)