Com UTIs ainda no limite, Mogi Mirim registra mais quatro mortes por Covid-19

Mogi Mirim registrou mais quatro óbitos decorrentes da Covid-19, segundo boletim divulgado neste domingo pela Vigilância em Saúde. Três mortes ocorreram no sábado, 27. As vítimas eram todas idosas, com idades de 63, 65 e 83 anos, e do sexo masculino.

Além disso, resultados de exames confirmaram o óbito por contágio de Covid-19 de uma mulher de 54 anos, registrado na quinta-feira, 25. Agora, o município totaliza 162 mortes em decorrência do vírus. Foram 51 registros apenas no mês de março.

Também neste domingo, um óbito suspeito foi notificado. A mulher de 54 anos faleceu ontem e o caso segue em investigação. Já o resultado de exame de óbito de um homem de 43 anos, notificado na sexta-feira, 26, descartou o contágio pelo novo coronavírus.

O boletim também contabiliza 71 novos casos positivos da doença, totalizando 6.178 casos no munícipio. Desse total, 5.854 são considerados curados. Outros 120 estão em isolamento domiciliar, enquanto 43 estão internados. Há ainda 224 casos suspeitos.

Atualmente, a taxa de ocupação hospitalar da Santa Casa de Mogi Mirim está em 100%. Já no Hospital 22 de Outubro, a taxa de ocupação está em 237,5%. Essa taxa refere-se à ocupação total de 100% dos oito leitos cadastrados de UTI Covid, mais os leitos provisórios criados emergencialmente pelo hospital particular para atendimento a pacientes de convênios da Baixa Mogiana.

Dos 33 leitos de UTI Covid em Mogi Mirim, quatro estão ocupados por pacientes de outros municípios.