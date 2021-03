Consórcio Cemmil abre processo seletivo para 24 vagas e cadastro reserva

O Consórcio Cemmil de Saneamento Ambiental, formado pelas prefeituras de Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Aguaí e Leme, publicou edital para abertura de processo seletivo para preencher 24 vagas, além de formação de cadastro reserva. As inscrições começam a partir das 8h do dia 31 de março e terminam às 16h do dia 22 de abril.

Em Mogi Mirim, foram abertas cinco vagas de vigilante e quatro vagas de operador de máquinas. Será formado cadastro reserva para as funções de auxiliar administrativo, eletricista, mecânico, motorista, operador de motosserra, operador de roçadeira manual e pedreiro.

Para Mogi Guaçu, são dez vagas para coletor de lixo e uma para operador de máquinas. A formação de cadastro reserva será para os cargos de auxiliar administrativo, eletricista, mecânico operador de roçadeira manual e pedreiro.

Em Leme, foram abertas quatro vagas para motorista. Será formado cadastro reserva para as funções de auxiliar administrativo, coletor de lixo, mecânico, e operador de roçadeira manual. Já em Aguaí, o processo seletivo formará apenas cadastro reserva para os cargos de auxiliar administrativo, coletor de lixo, motorista, operador de máquinas, operador de roçadeira manual, pedreiro, serviços gerais e vigilante.

As vagas exigem de ensino fundamental incompleto a ensino médio completo, com salários que variam entre R$ 1.100,00 e R$ 1.947,00, mais vale alimentação e auxílio transporte. A taxa de inscrição para qualquer um dos cargos é de R$ 18,50. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da empresa responsável pelo processo seletivo: www.sigmarh.com.br. No mesmo site, está disponível o edital completo.

Em 30 de abril, será divulgada a lista dos inscritos. A seleção compreenderá, como meio de avaliação dos inscritos, provas objetivas e práticas. Ainda não há definição sobre os locais de prova nem data de aplicação. Essas informações serão divulgadas somente no dia 7 de maio.

O Consórcio Cemmil de Saneamento Ambiental é formado pelos municípios de Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Aguaí e Leme (Foto: Divulgação/Cemmil)