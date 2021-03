Dia de São José não terá missa, mas Igreja Matriz estará aberta

O dia 19 de março, na Igreja Católica, é dedicado a São José, padroeiro de Mogi Mirim e um dos santos mais venerados pelos católicos em todo o mundo. É uma data religiosa que celebra a figura do "pai terreno" de Jesus e esposo de Maria, mãe de Cristo.

Por conta da pandemia da Covid-19, não haverá a tradicional missa na Igreja Matriz de São José, nem os festejos realizados anualmente. No entanto, a igreja estará aberta aos fieis que desejarem fazer uma oração.

A Igreja estará aberta das 8h às 11h e das 14h às 17h. Os que visitarem a Matriz, poderão encontrar os lírios de São José à venda, acompanhados de uma oração, além de potes de doce de abóbora, que também serão comercializados.

A expectativa da Paróquia de São José, de acordo com comunicado divulgado pelas redes sociais, é realizar os festejos dedicados ao santo no mês de junho, com a realização de novena entre os dias 10 e 19, e organização de quermesse.

São José, um dos santos mais venerados no mundo, é padroeiro de Mogi Mirim (Foto: Arquivo/Flávio Magalhães/A COMARCA)