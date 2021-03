Lyra Mojimiriana representa o Brasil em produção internacional

Apesar da música ter sido um dos segmentos mais afetados pelas medidas de isolamento social impostas com a pandemia da Covid-19, ações de artistas têm ajudado a confortar pessoas do mundo todo. Com um conteúdo de caráter emocional e forte mensagem de esperança em meio ao que a humanidade está vivendo, o clip "I Sing You an Embrace", idealizado pela dupla de músicos pop alemães Felice & Cortes, estreou na última quarta-feira, dia 10, nas redes sociais, e contou com a participação da Lyra Mojimiriana. O clip pode ser conferido no YouTube.

Depois, um amplo planejamento, iniciado em outubro de 2020, músicos e atores da Alemanha, Itália, Reino Unido, Suécia, Japão, Estados Unidos e Áustria se dedicaram às produções individuais em seus países de origem. Posteriormente, os conteúdos foram reunidos, passando por um complexo processo de edição, mixagem e finalização pelas mãos de engenheiros audiovisuais, na cidade de Berlim.

Na produção, o Brasil foi representado pela Orquestra Lyra Mojimiriana, conduzida pelo maestro Carlos Lima, também responsável pelo arranjo orquestral. A orquestra reuniu os músicos mais bem preparados dentro do programa de banda e orquestra, conferindo um contraste clássico à produção, uma vez que os artistas dos outros sete países têm uma linguagem bem pop.

Segundo Lima, a primeira experiência com Felice e Cortes foi no Festival de Inverno de Mogi Mirim (Festimm) de 2017. “Foi amor à primeira vista. Tocamos juntos no festival. O convite para a nossa participação no I Sing You an Embrace é, portanto, consequência e resultado natural desse primeiro encontro”, contou o maestro.

Para a presidente da Lyra, Jussara Polettini Bordignon, sempre foi um sonho alcançar essa projeção internacional, além de ser uma oportunidade de valorizar a instituição e o trabalho de cada pessoa envolvida no processo. “No fundo, é uma forma de fazermos com que todos os nossos músicos, produtores, professores, coordenadores, funcionários, diretores e colaboradores possam se sentir úteis para a humanidade”, afirmou Jussara.

A coordenadora pedagógica da Lyra, Anabel Favilla, acredita que “Gente é para brilhar”. Por isso, o propósito, que rege toda a história da instituição é transformar a sociedade através da música. “A forma democrática com que tudo acontece, a acessibilidade irrestrita da população nos programas de formação, a possibilidade de participação das mais diversas habilidades e talentos, faz com que muitas pessoas se sintam responsáveis por essa missão”, pontuou a coordenadora.

Em seus quase 36 anos de existência, a Lyra se uniu a inúmeras pessoas, projetos, instituições, tendo os mais diferentes parceiros. “Nasceu e existe para fazer coisas boas, com e para pessoas do bem, sem jamais prever o que poderia acontecer no futuro, sem maiores pretensões, mas sempre ciente que a gente colhe o que planta”, completou o maestro.