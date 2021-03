Mogi Mirim atinge ocupação máxima de UTIs para Covid-19

Todos os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de Mogi Mirim para atendimento da Covid-19 foram ocupados nesta segunda-feira, 8, segundo informações da Prefeitura. O boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde aponta 100% de ocupação na Santa Casa de Misericórdia e 200% no Hospital 22 de Outubro.

Na Santa Casa, são 12 leitos de UTI e mais duas vagas na sala vermelha, todos destinados e ocupados ao atendimento da Covid-19. No Hospital 22 de Outubro, são 8 leitos cadastrados e mais 8 leitos extras de UTI, todos também ocupados. Ou seja, um total de 30 pacientes internados na terapia intensiva, sendo 5 de outras cidades.

O prefeito Paulo Silva (PDT), em transmissão ao vivo no final da tarde desta segunda-feira, voltou a fazer um apelo à população, para que cumpra as medidas de proteção recomendadas pelas autoridades de Saúde. "Muitas pessoas se expuseram ao vírus e se contaminaram. A situação é grave e dramática em todo o estado de São Paulo. Aquela parcela da população que não entendeu isso ainda vai entender quando estiver internada no UPA ou na Santa Casa, se tiver vaga. Porque daqui a pouco não tem para onde encaminhar as pessoas doentes", disse.

Ainda de acordo com o boletim da Secretaria de Saúde, mais uma morte por Covid-19 foi confirmada na cidade. A vítima é um idoso de 94, que faleceu ontem. Mogi Mirim já acumula 122 mortes em decorrência do vírus. Foram confirmados 5.156 casos, dos quais 4.920 são considerados recuperados e 74 estão em isolamento domiciliar. Existem ainda 145 casos suspeitos.