Mogi Mirim registra mais sete mortes por Covid; total chega a 169

De acordo com boletim divulgado nesta segunda-feira, dia 29, Mogi Mirim registrou mais sete mortes em decorrência da Covid-19. Quatro delas foram nas últimas 24 horas: duas mulheres, de 47 e 83 anos, faleceram no domingo, enquanto outras duas, de 59 e 71 anos, morreram hoje.

Outros três óbitos que estavam sob investigação tiveram a confirmação do contágio por Covid-19, após resultados de exames. As vítimas são uma mulher de 79 anos, falecida na quinta-feira, um homem de 43 anos, que morreu na sexta-feira, e uma mulher de 62 anos, que veio a óbito no sábado. Agora, o município totaliza 169 mortes em decorrência do vírus, sendo 58 apenas no mês de março.

O boletim também confirmou 30 novos casos positivos. O município chega a 6.208 casos positivos, dos quais 5.934 são considerados recuperados. Outros 67 estão em isolamento domiciliar, enquanto 38 estão internados. Há ainda 276 casos suspeitos.

A taxa de ocupação hospitalar da Santa Casa de Mogi Mirim está em 93%. Já no Hospital 22 de Outubro, a taxa de ocupação está em 237,5%. Essa taxa refere-se à ocupação total de 100% dos oito leitos cadastrados de UTI Covid, mais os leitos provisórios criados emergencialmente pelo hospital particular para atendimento a pacientes de convênios da Baixa Mogiana.