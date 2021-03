Mogi Mirim vacinou 1.984 idosos contra a Covid-19 em mutirão no sábado

No sábado, dia 27, Mogi Mirim vacinou 1.984 idosos com idade entre 69 e 71 anos. Para isso, a Secretaria Municipal de Saúde organizou um mutirão que envolveu as 11 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e o Centro de Especialidades Médicas (CEM). Os postos que mais vacinaram foram Santa Cruz (275) e Aterrado (254).

Apesar da grande quantidade de idosos que procuraram as unidades para serem vacinados, a Prefeitura afirmou que não houve tumulto nem aglomeração. “No período da manhã, tivemos algumas unidades com filas, mas logo conseguimos atender a demanda. O balanço da vacinação foi super positivo, já que tivemos a colaboração de toda a população para não se aglomerar e evitar os horário mais críticos”, ressaltou a chefe da Vigilância em Saúde, Vivian Delalibera.

Quem é da faixa etária dos 69 aos 71 anos e não se vacinou durante o mutirão, pode agendar a partir de segunda-feira, 29, a data e o horário da imunização, junto à Secretaria de Saúde. Para realizar o agendamento, basta ligar nos telefones fixos 3804-9749 e 3806-5782 ou enviar mensagem para os números de WhatsApp 3862-1174, 3806-2003 e 3805-4384.

Agora, o município alcançou a marca de 13.712 doses de vacina contra a Covid-19 aplicadas em grupos prioritários. São 10.373 pessoas vacinadas com a primeira dose e outras 3.339 pessoas imunizadas com as duas doses.

SOLIDARIEDADE

Muitos idosos que foram até as unidades de saúde para se vacinar, acabaram contribuindo com a campanha solidária de arrecadação de alimentos e produtos de limpeza e higiene pessoal. Atendendo ao apelo do prefeito Paulo Silva, e em forma de agradecimento, os munícipes aderiram à campanha, se solidarizaram com os que mais sofrem neste período de pandemia e fizeram suas doações.