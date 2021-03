Saúde registra morte de criança de 6 anos por Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde registrou o óbito de uma criança de 6 anos em decorrência da Covid-19. Ana Júlia Martins Pedroso estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica do Hospital de Clínicas (HC) da Unicamp, em Campinas.

Segundo informações de familiares, os primeiros atendimentos médicos da garota foram prestados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da zona Leste. Ela foi diagnosticada com infecção urinária e, dias depois, diabetes. A transferência para o HC se deu após a criança apresentar um quadro de cetoacidóse, um agravamento da diabetes.

Para o portal G1, a assessoria de imprensa do HC confirmou que a criança deu entrada com um quadro de cetoacidose diabética, porém, já na admissão, no setor de emergência da unidade, a equipe clínica fez o exame PCR, que deu positivo para Covid-19. Em seguida, ela foi encaminhada para a UTI pediátrica, mas não resistiu às complicações e faleceu neste sábado.

Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 27 novos casos positivos de Covid também foram confirmados neste sábado, elevando o total para 5.400. Atualmente, a taxa de ocupação hospitalar da Santa Casa de Mogi Mirim está em 100%.

Já no Hospital 22 de Outubro, a taxa de ocupação está em 200%. Essa taxa refere-se à ocupação total de 100% dos 8 leitos oficiais de UTI Covid, mais os leitos provisórios criados emergencialmente pelo hospital particular para atendimento a pacientes de convênios da Baixa Mogiana.